„Auðvitað er alltaf leiðinlegt að tapa leikjum,“ sagði Daníel Leó Grétarsson varnarmaður íslenska landsliðsins í fótbolta í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Frökkum, 2:1, í París í kvöld.
„Allt liðið stóð sig mjög vel. Við erum svekktir með þetta tap og okkur finnst við eiga meira skilið.
Þjálfararnir settu gott plan upp og mér fannst við fylgja því. Við stóðum í þeim í dag og ég hefði viljað stig í þessum leik,“ bætti hann við.
Andri Lucas Guðjohnsen kom boltanum í markið undir lokin en það var dæmt eftir skoðun í VAR.
„Það er auðvelt að breyta dómum þegar það er skoðað í VAR. Ég ætla ekki að kvarta yfir því en auðvitað var þetta mjög svekkjandi.“
Ísland vann Aserbaídsjan á Laugardalsvelli, 5:0, í fyrri leiknum í þessum glugga og stóð svo vel í einu besta landsliði heims í kvöld.
„Við erum ánægðir með þennan glugga. Þessi frammistaða gefur okkur ekki stig en þetta lofar góðu fyrir framhaldið,“ sagði Daníel Leó.