„Löglegt mark tekið af okkur“

„Það er bara svekkelsi fyrst og fremst,“ sagði Sverrir Ingi Ingason, miðvörður íslenska landsliðsins í knattspyrnu, eftir 2:1-tap fyrir Frakklandi í undankeppni HM 2026 í kvöld.
„Við áttum skilið að taka stigið. Við skoruðum löglegt mark hérna í restina en það var tekið af okkur. Það var vissulega svekkjandi. Við reynum að vera jákvæðir og taka það góða úr þessu.
Þetta var virkilega góð frammistaða hjá liðinu á móti mjög sterkum andstæðingi. Við vorum inni í leiknum allan tímann og síðustu 20 mínúturnar þegar þeir voru einum manni færri fáum við okkar sénsa til þess að skora.
Það er svekkjandi að taka ekki stigið úr þessu. Mér fannst við vera líklegir allan tímann. Þetta er virkilega svekkjandi,“ sagði Sverrir Ingi í samtali við mbl.is eftir leikinn í París.
Sagði hann hægt að líta á landsleikjagluggann í september sem góðan í heildina.
„Já, já. Tvær góðar frammistöður. Tvær ólíkar frammistöður. Frábær sóknarleikur í fyrri leiknum þar sem við skoruðum fimm mörk. Hér er það góð varnarframmistaða á móti erfiðum andstæðingi.
Við fengum okkar augnablik líka og sýndum að við getum staðið í þessum toppþjóðum. Við erum á réttri leið og það gefur okkur byr undir báða vængi núna fyrir októbergluggann þar sem við eigum tvo heimaleiki.
Það munu verða helvíti mikilvægir leikir og ráða helvíti miklu varðandi framhaldið. Það er gott að taka þessa frammistöðu með okkur. Við hefðum viljað taka stigið með okkur en það fór eins og það fór.“