Minningarnar ekki góðar en rauðvínið gott

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, viðurkenndi á fréttamannafundi á Parc des Princes-vellinum í París í gær að minningar hans frá dvöl sinni hjá Sochaux í Frakklandi væru ekki sem bestar.
Arnar var á mála hjá Sochaux sem leikmaður frá 1995 til 1997 en náði ekki að festa sig í sessi.
„Þær eru ekki nægilega góðar. Það er frábært fólk og gott að búa hérna en þú tengir alltaf upplifunina í hverju landi hvernig gekk í fótboltanum og það gekk bara ekki nægilega vel, því miður. En rauðvínið var gott!“ sagði landsliðsþjálfarinn í léttum dúr.
Fram undan hjá íslenska landsliðinu er leikur gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 á Parc des Princes klukkan 18:45.
„Þeir eru með heimsklassa leikmenn, sérstaklega fram á við. Við megum ekki gefa þeim pláss og líka á þeim augnablikum sem þeir virka áhugalausir er akkúrat þegar þeir eru hættulegastir. Það er kannski ekki beint fyrsta augnablikið sem skiptir máli heldur augnablik númer tvö og þrjú strax á eftir sem skiptir máli að vera með fullan fókus.
Þetta er ótrúlega hæfileikaríkt lið sem hefur farið langt undanfarin ár og er með mikinn sigurvilja. Við þurfum að virða það og gæta þess að ef það er 0:0 eftir 20 mínútur að vera ekki of ánægðir með sjálfa okkur og gleyma okkur næstu tíu mínúturnar.
Þá er leikurinn búinn. Ég held svei mér þá að þessi leikur muni reyna meira á okkur andlega en líkamlega af því að þú þarft að vera með alla taktík á hreinu bæði með og án bolta,“ sagði Arnar um andstæðinga kvöldsins.