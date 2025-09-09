Naumt tap Íslands í Frakklandi

Ísland mátti sætta sig við tap með minnsta mun, 2:1, fyrir stórliði Frakklands þegar liðin áttust við í 2. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla á Parc des Princes-vellinum í París í kvöld.
Ísland er með þrjú stig í öðru sæti og Frakkland er með sex stig í efsta sætinu.
Íslenska liðið lék mjög vel í leiknum, varðist fimlega og var hættulegt fram á við á köflum en vantaði einungis herslumuninn upp á til að ná í eitt stig í kvöld.
Leikurinn byrjaði nokkuð rólega fyrir utan það að boltinn féll fyrir fætur Kylian Mbappé í vítateignum eftir tveggja mínútna leik en skot hans á lofti fór beint á Elías Rafn Ólafsson í marki Íslands.
Frakkarnir voru mun meira með boltann en á 11. mínútu fékk Mikael Anderson fínt færi eftir laglegt spil íslenska liðsins. Mikael tók þá flottan þríhyrning við Daníel Tristan Guðjohnsen og tók svo vinstri fótar skot rétt utan vítateigs en það var laust og Mike Maignan í marki Frakklands varði auðveldlega.
Eftir stundarfjórðungs leik sendi Michael Olise góða sendingu milli íslensku miðvarðanna, Marcus Thuram teygði sig í boltann innan vítateigs en Elías Rafn varði vel með fótunum.
Á 21. mínútu dró til tíðinda þegar Olise var að dóla sér með boltann í eigin vítateig. Ísak Bergmann Jóhannesson setti frábæra pressu á hann sem endaði með því að Olise gaf boltann frá sér, beint á Andra Lucas Guðjohnsen sem þakkaði fyrir sig með því að setja boltann auðveldlega í netið af stuttu færi.
Staðan þá orðin 0:1, Íslandi í vil, sem fór ekki vel í Frakkana. Þeir hengdu þó ekki haus mjög lengi.
Eftir tæplega hálftíma leik fékk Mbappé gott færi hægra megin við markteiginn þegar Daníel Leó Grétarsson ætlaði að skýla boltanum fyrir Elías Rafn að grípa. Mbappé komst á milli og þrumaði að marki en beint í brjóstkassann á Elíasi Rafni.
Áfram lögðu Frakkar hart að Íslendingum og fengu heimamenn tvöfalt dauðafæri á 33. mínútu. Fyrst átti Thuram hættulegan skalla vinstra megin úr vítateignum en einu sinni sem áður varði Elías Rafn glæsilega. Manu Koné náði svo frákastinu með skoti úr vítateignum en aftur varði Elías Rafn með því að bregðast eldsnöggt við.
Bradley Barcola átti fína tilraun rétt yfir samskeytin stuttu síðar en undir lok fyrri hálfleiks jafnaði Frakkland metin. Vítaspyrna var þá dæmd á Mikael Anderson eftir athugun í VAR eftir að hann steig á hæl Thurams.
Mbappé steig á vítapunktinn og skoraði af miklu öryggi, með því að senda Elías Rafn í rangt horn. Staðan því orðin 1:1 og voru það hálfleikstölur.
Síðari hálfleikur hófst með svipuðum hætti og sá síðari þar sem Frakkar voru mun meira með boltann. Olise komst nálægt því að koma Frökkunum yfir á 53. mínútu þegar glæsilegt skot hans hægra megin fyrir utan vítateiginn small í þverslánni. Elías Rafn stóð stjarfur á marklínunni enda virtist skotið stefna upp í samskeytin.
Eftir rétt rúmlega klukkutíma leik náðu Frakkar svo forystunni. Langur bolti barst þá fram þar sem rangstöðugildra íslenska liðsins klikkaði illilega og Mbappé var skyndilega sloppinn í gegn. Hann lék með boltann inn í vítateig og lagði hann svo til hliðar á Bradley Barcola sem skoraði auðveldlega í autt markið, 2:1.
Um miðjan síðari hálfleik fékk Aurélien Tchouaméni beint rautt spjald eftir að portúgalski dómarinn António Nobre skoðaði grófa tæklingu hans á Jóni Degi Þorsteinssyni betur í VAR-skjánum. Upphaflega hafði Tchouaméni fengið gult spjald.
Einum fleiri reyndi íslenska liðið hvað það gat til að jafna metin. Guðlaugur Victor Pálsson átti hættulítinn skalla eftir hornspyrnu Hákonar Arnars Haraldssonar frá hægri.
Fimm mínútum fyrir leikslok tók Hákon Arnar aukaspyrnu af vinstri kanti sem rataði á kollinn á Sverri Inga Ingasyni en góður skalli hans fór ofan á markið.
Pressan skilaði sér tveimur mínútum fyrir leikslok þegar glæsilegt spil íslenska liðsins endaði með því að Hákon Arnar gaf frábæra sendingu fyrir af hægri kantinum á Andra Lucas sem skoraði af stuttu færi í annarri tilraun.
Því miður greip VAR inn í eina ferðina enn og dómarinn dæmdi markið af þar sem honum þótti Andri Lucas hafa brotið af sér áður en hann skoraði.
Í uppbótartíma reyndi Mikael Egill Ellertsson þrumuskot fyrir utan vítateig en það fór yfir markið. Fleiri urðu færin ekki og eins marks tap fyrir þriðja sterkasta landsliði heims niðurstaðan.