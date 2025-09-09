Sannfærandi sigur íslensku strákanna

Íslenska U19 ára landslið karla í fótbolta sigraði jafnaldra sína frá Kasakstan, 4:1, í lokaleik sínum á móti í Slóveníu í dag.
Daniel Ingi Jóhannesson kom Íslandi yfir með marki úr víti á 41. mínútu en Kasakstan jafnaði á 42. mínútu og var staðan í hálfleik 1:1.
Tómas Óli Kristjánsson kom Íslandi aftur yfir á 67. mínútu og Jónatan Guðni Arnarsson gerði þriðja markið á 73. mínútu og það fjórða sjö mínútum síðar.
Ísland tapaði fyrir Aserbaídsjan, 2:1, og vann Sameinuðu arabísku furstadæmin í tveimur fyrstu leikjum sínum.