„Ég er þvílíkt ánægður,“ sagði Daníel Tristan Guðjohnsen við mbl.is eftir hans fyrsta byrjunarliðsleik með íslenska landsliðinu í fótbolta í tapinu gegn Frökkum, 2:1, í kvöld.
„Þetta er það stærsta sem ég hef gert á mínum ferli og ég er ógeðslega stoltur. Það er heiður að vera hérna,“ sagði hann.
Daníel byrjaði í framlínunni með eldri bróður sínum Andra Lucas Guðjohnsen.
„Það var sérstök upplifun. Það gleymist aðeins inni á vellinum og maður spilar leikinn með liðsfélögunum. Fyrir leik var maður spenntur að spila með brósa.“
Daníel var ánægður með frammistöðu Íslands á einum erfiðasta útivelli heims og einnig ánægður með gluggann í heild sinni en Ísland vann Aserbaídsjan, 5:0, í fyrri leiknum.
„Ég er þvílíkt stoltur af liðinu og hvernig við spiluðum þennan leik. Bróðir minn náði næstum því að skora seinna markið. Ég er þvílíkt ánægður með liðið.
Við unnum Aserbaídsjan 5:0 og þeir gerðu síðan jafntefli við Úkraínu. Við gefum Frakklandi svo hörkuleik og við erum mjög stoltir af okkur.“