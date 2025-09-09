„Þá hefðu dómararnir ekki gert neitt“

„Það er mjög svekkjandi að standa hérna með núll stig, það verður bara að segjast,“ sagði Guðlaugur Victor Pálsson, varnarmaður Íslands í knattspyrnu, eftir svekkjandi 2:1-tap fyrir Frakklandi í undankeppni HM 2026 í París í kvöld.
„Auðvitað fengu þeir sín færi og Elías [Rafn Ólafsson] var frábær, varði nokkrum sinnum alveg frábærlega. En þegar við pressuðum þá gekk pressan bara vel. Við skoruðum þetta fína mark og fengum kannski okkar hálf sénsa.
Svo er fótbolti náttúrlega leikur smáatriða og það er tilfellið í dag. Smáatriði að þeir fá þetta víti og smáatriði að við spilum [Kylian] Mbappé réttstæðan í seinna markinu þeirra. Eftir á að hyggja horfir maður á þetta og hugsar: „Ohh andskotinn.“
Þetta er stundum þannig í fótbolta. Þetta er svekkjandi líka, við skorum þarna mark. Ef við hefðum snúið þessu við þá hefðu dómararnir örugglega aldrei gert neitt. Þetta er stóra þjóðin á móti litlu þjóðinni og maður fann það líka á dómaranum að hann var að dæma rosa mikið gegn okkur.
En ég ætla ekki að standa hérna og kenna dómaranum um. Eins og ég segi er fótbolti leikur smáatriða og það voru fullt af smáatriðum sem fóru vel í dag og margt sem er hægt að laga líka. En auðvitað er geggjað að hafa náð að sýna svona frammistöðu á móti Frökkum.
Núna fara allir hver í sína áttina og svo er fullur fókus á tvo leiki á Laugardalsvelli í október,“ sagði Guðlaugur Victor í samtali við mbl.is eftir leik.
Hann tekur á sig seinna markið sem Frakkland skoraði. Þá slapp Mbappé í gegn eftir að rangstöðugildra Íslands klikkaði.
„Ég er búinn að sjá þetta og þarna á ég að hlaupa með honum í staðinn fyrir að reyna að halda í línuna af því ég að er aðeins neðar. Við töluðum um það að ef það er svæði fyrir aftan okkur eru þeir náttúrlega eldfljótir.
Ég treysti svo sem alveg mínum hraða, ég var aðeins fyrir neðan Sverri [Inga Ingason] og Daníel [Leó Grétarsson þannig að þarna á ég bara að taka ákvörðun um að fara. Ég tók sekúndubrots ákvörðun um að reyna að halda línunni þegar Sverrir fer upp og þá var ég bara of seinn.
Ég horfði á þetta og sá að þarna átti ég að hlaupa með honum og reyna að færa hann þá út á við. Það er bara eitthvað sem ég læri af og tek það til mín.“
Spurður hvað honum þætti um ákvörðunina að dæma síðara mark Andra Lucasar Guðjohnsen af sagði Guðlaugur Victor að lokum:
„Ég er ekki sammála dómnum og við eigum að labba héðan með allavega eitt stig.“