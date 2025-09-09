Þriðji Guðjohnseninn í fámennan hóp

Andri Lucas Guðjohnsen skoraði eina mark íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í kvöld þegar liðið tapaði fyrir Frakklandi, 2:1, í D-riðli undankeppni HM 2026 í París í Frakklandi.
Andri Lucas kom Íslandi yfir á 21. mínútu og skoraði um leið sitt 10. mark fyrir A-landsliðið.
Alls hafa 17 leikmenn skorað 10 mörk fyrir A-landslið karla en faðir hans, Eiður Smári Guðjohnsen skoraði 26 mörk fyrir landsliðið og afi hans, Arnór Guðjohnsen, skoraði 14 mörk.
Þrír Guðjohnsenar hafa því skorað 10 mörk eða meira fyrir karlalandsliðið og hafa þeir þrír skorað alls 50 mörk á milli sín.
Þá hefur Sveinn Aron Guðjohnsen, bróðir Andra Lucasar og elsti sonur Eiðs Smára, einnig skorað tvö A-landsliðsmörk og mörkin á milli Guðjohnsenanna eru því 52 talsins.