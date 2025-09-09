Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 10:00

Um 40.000 manns á leiknum – ekki margir Íslendingar

Leikmenn Íslands æfa á Parc des Princes í gær.
Leikmenn Íslands æfa á Parc des Princes í gær. AFP/Franck Fife

Búist er við rúmlega 40.000 áhorfendum á Parc des Princes þegar Frakkland tekur á móti Íslandi í 2. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í kvöld.

Þar af er reiknað með um 150-200 stuðningsmönnum íslenska liðsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Ómari Smárasyni, deildarstjóra samskiptadeildar KSÍ.

Parc des Princes, heimavöllur Evrópumeistara Parísar SG, tekur tæplega 48.000 manns í sæti og því verður ekki uppselt þó ekki sé laust við áhuga heimamanna á leiknum.

195 blaðamenn og 52 ljósmyndarar eru skráðir á leikinn auk þess sem sex útvarpsstöðvar lýsa leiknum.

Stuðst verður við VAR og marklínutækni í leiknum eins og venja er í undankeppni HM.

mbl.is
Fleira áhugavert
Útgjöld aukast verulega í fjárfrekum málaflokkum Farbann sett á ísraelska ráðherra Stefnt að hallalausum ríkisrekstri 2027 Ekki verið að styrkja húsnæðismarkaðinn
Fleira áhugavert
Stjórnin boðar 157 mál í þingmálaskrá Bíða eftir skilgreiningu NATO Ráðherra hyggst afnema æviskipanir Frí námsgögn, strandveiðar og afturköllun verndar