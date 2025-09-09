Búist er við rúmlega 40.000 áhorfendum á Parc des Princes þegar Frakkland tekur á móti Íslandi í 2. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í kvöld.
Þar af er reiknað með um 150-200 stuðningsmönnum íslenska liðsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Ómari Smárasyni, deildarstjóra samskiptadeildar KSÍ.
Parc des Princes, heimavöllur Evrópumeistara Parísar SG, tekur tæplega 48.000 manns í sæti og því verður ekki uppselt þó ekki sé laust við áhuga heimamanna á leiknum.
195 blaðamenn og 52 ljósmyndarar eru skráðir á leikinn auk þess sem sex útvarpsstöðvar lýsa leiknum.
Stuðst verður við VAR og marklínutækni í leiknum eins og venja er í undankeppni HM.