Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 11:50

Veðbankar hafa enga trú á íslenska landsliðinu

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins, ætlar sér úrslit í Frakklandi.
Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins, ætlar sér úrslit í Frakklandi. AFP/Franck Fife

Erlendir veðbankar hafa enga trú á því að Ísland vinni Frakkland í D-riðli undankeppni HM karla í fótbolta á Parc des Princes í París í Frakklandi í kvöld.

Bæði lið erum með 3 stig eftir sigra í 1. umferð undankeppninnar en Ísland vann stórsigur gegn Aserbaídsjan, 5:0, á Laugardalsvelli á meðan Frakkland vann 2:0-sigur gegn Úkraínu í Wroclow í Póllandi.

Á Lengjunni er stuðllinn á íslenskan sigur 18,84 á meðan stuðullinn á franskan sigur er 1,07. Hjá Bet365, sem er stærsta veðmálasíða Bretlands, er stuðullinn á Ísland 19,00. Hjá Epic Bet er stuðullinn á íslenska sigur svo 30,5.

Ísland er í 74. sæti á styrkleikalista alþjóða knattspyrnusambandsins á meðan Frakkland er í 3. sætinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
125 milljarðar í fjármagnskostnað ergja mig Stefnt að hallalausum ríkisrekstri 2027 Vinnubrögðin með ólíkindum Hertar reglur eftir alvarlegt atvik í fyrra
Fleira áhugavert
Farbann sett á ísraelska ráðherra Stefnt á upptöku 15% alheimslágmarksskatts Svíar bregðast við PISA og boða símabann Útgjöld aukast verulega í fjárfrekum málaflokkum