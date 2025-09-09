Veðbankar hafa enga trú á íslenska landsliðinu

Erlendir veðbankar hafa enga trú á því að Ísland vinni Frakkland í D-riðli undankeppni HM karla í fótbolta á Parc des Princes í París í Frakklandi í kvöld.
Bæði lið erum með 3 stig eftir sigra í 1. umferð undankeppninnar en Ísland vann stórsigur gegn Aserbaídsjan, 5:0, á Laugardalsvelli á meðan Frakkland vann 2:0-sigur gegn Úkraínu í Wroclow í Póllandi.
Á Lengjunni er stuðllinn á íslenskan sigur 18,84 á meðan stuðullinn á franskan sigur er 1,07. Hjá Bet365, sem er stærsta veðmálasíða Bretlands, er stuðullinn á Ísland 19,00. Hjá Epic Bet er stuðullinn á íslenska sigur svo 30,5.
Ísland er í 74. sæti á styrkleikalista alþjóða knattspyrnusambandsins á meðan Frakkland er í 3. sætinu.