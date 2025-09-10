Guðjohnsen-bræður vekja mikla athygli

Daníel Tristan Guðjohnsen lék sinn fyrsta landsleik er hann kom inn á sem varamaður fyrir bróður sinn Andra Lucas Guðjohnsen gegn Aserbaídsjan á Laugardagsvelli í undankeppni HM síðastliðinn föstudag.
Samfélagsmiðladeild Knattspyrnusambands Evrópu vakti athygli á skiptingunni á Instagram og birtir myndband af því þegar bræðurnir faðmast þegar skiptingin er gerð.
Þeir bræður voru svo báðir í byrjunarliðinu í París í kvöld er Ísland mætti Frakklandi í sömu keppni.
Myndbandið má sjá hér fyrir neðan.
