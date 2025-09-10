Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.9.2025 | 8:00

Guðjohnsen-bræður vekja mikla athygli

Daníel Tristan Guðjohnsen með Andra Lucas Guðjohnsen í bakgrunninum í …
Daníel Tristan Guðjohnsen með Andra Lucas Guðjohnsen í bakgrunninum í leiknum gegn Frakklandi í kvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

Daníel Tristan Guðjohnsen lék sinn fyrsta landsleik er hann kom inn á sem varamaður fyrir bróður sinn Andra Lucas Guðjohnsen gegn Aserbaídsjan á Laugardagsvelli í undankeppni HM síðastliðinn föstudag.

Samfélagsmiðladeild Knattspyrnusambands Evrópu vakti athygli á skiptingunni á Instagram og birtir myndband af því þegar bræðurnir faðmast þegar skiptingin er gerð.

Þeir bræður voru svo báðir í byrjunarliðinu í París í kvöld er Ísland mætti Frakklandi í sömu keppni.

Myndbandið má sjá hér fyrir neðan.

mbl.is
