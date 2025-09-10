Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.9.2025 | 15:05

Markið sem var dæmt af í París (myndir)

Andri Lucas Guðjohnsen hefur betur gegn Ibrahima Konaté í baráttu …
Andri Lucas Guðjohnsen hefur betur gegn Ibrahima Konaté í baráttu þeirra um boltann. Konaté reynir að teygja sig í boltann. Ljósmynd/Alex Nicodim

Mikið hefur verið rætt og ritað um markið sem Ísland skoraði í lokin gegn Frakklandi í leik liðanna í undankeppni HM karla í fótbolta á Parc des Princes leikvanginum í París í gærkvöld.

Andri Lucas Guðjohnsen virtist þá hafa jafnað metin í 2:2 en eftir að Kylian Mbappé kvartaði í dómaranum fór hann í skjáinn og dæmdi markið af þar sem Andri hefði komið við treyjuna hjá Ibrahima Konaté í aðdraganda marksins.

Þjóðverjar fjalla um ákvörðun dómarans í París
Frétt af mbl.is

Þjóðverjar fjalla um ákvörðun dómarans í París

Alex Nicodim myndaði leikinn fyrir mbl.is og Morgunblaðið og hér er myndasyrpa af markinu.

Andri Lucas skýtur að marki en Mike Maignan í markinu …
Andri Lucas skýtur að marki en Mike Maignan í markinu nær að verja. Ibrahima Konaté liggur eftir. Ljósmynd/Alex Nicodim
Andri Lucas Guðjohnsen fylgir á eftir þegar Mike Maignan hafði …
Andri Lucas Guðjohnsen fylgir á eftir þegar Mike Maignan hafði náð að verja frá honum. Ljósmynd/Alex Nicodim
Andri Lucas fylgir boltanum eftir yfir marklínuna. Mike Maignan markvörður …
Andri Lucas fylgir boltanum eftir yfir marklínuna. Mike Maignan markvörður er sigraður. Malo Gusto og Sævar Atli Magnússon fylgjast með. Ljósmynd/Alex Nicodim
Andri Lucas fylgir á eftir, boltinn liggur í netinu og …
Andri Lucas fylgir á eftir, boltinn liggur í netinu og Ísland virðist vera búið að jafna, 2:2. Ljósmynd/Alex Nicodim
Kristian Nökkvi Hlynsson og Sævar Atli Magnússon, fagna Andra Lucasi …
Kristian Nökkvi Hlynsson og Sævar Atli Magnússon, fagna Andra Lucasi en gleðin var skammvinn því dómarinn dæmdi markið af. Ljósmynd/Alex Nicodim
mbl.is
Fleira áhugavert
Orð forsetanna við þingsetningu vekja undrun „Þetta er auðvitað algerlega forkastanlegt“ Vilja byggja sumarhús á næstu jörð við fossinn Lögreglan var þátttakandi í mótmælum
Fleira áhugavert
„Þetta er auðvitað algerlega forkastanlegt“ Sjóðurinn með kaupendum í liði „Þeir voru ekki hér í einhverri útsýnisferð“ Lækka sakhæfisaldur vegna ofbeldisverka ungmenna