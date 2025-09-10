Mynd: Jón Dagur stálheppinn að sleppa við fótbrot

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.9.2025 | 11:03

Jón Dagur Þorsteinsson í leiknum í gær eftir að brotið …
Jón Dagur Þorsteinsson í leiknum í gær eftir að brotið var fólskulega á honum. AFP/Thibaud Moritz

Jón Dagur Þorsteinsson var heppinn að sleppa við fótbrot eftir að Aurélien Tchouaméni braut afar illa á honum í leik Frakklands og Íslands í D-riðli undankeppni HM karla í fótbolta í París í gær.

Leiknum lauk með naumum sigri Frakka, 2:1, en Tchouaméni fékk að líta rauða spjaldið fyrir tæklinguna eftir að dómari leiksins, António Nobre frá Portúgal, hafði skoðað atvikið í VAR-myndbandsskjánum.

Nobre gaf Tchouaméni upphaflega gult spjald fyrir brotið en breytti ákvörðun sinni þegar hann hafði skoðað brotið betur.

Jón Dagur fór af velli strax eftir tæklinguna en virtist vera heill heilsu þegar honum var skipt af velli fyrir Þóri Jóhann Helgason.

