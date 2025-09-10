Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.9.2025 | 14:10

Næststærsti sigur Íslands í mótsleik

Íslenska landsliðið fyrir leikinn gegn Aserbaídsjan.
Íslenska landsliðið fyrir leikinn gegn Aserbaídsjan. mbl.is/Ólafur Árdal

Sigur Íslands á Aserbaídsjan síðasta föstudagskvöld, 5:0, er næststærsti sigur karlalandsliðsins í fótbolta í mótsleik.

Um leið er hann sá stærsti í undankeppni heimsmeistaramótsins en Ísland hafði áður unnið Liechtenstein þrívegis 4:0, tvisvar árið 1997 og einu sinni árið 2021.

Stærsti mótssigurinn kom gegn Liechtenstein á útivelli í undankeppni EM árið 2023 þegar Ísland sigraði 7:0.

Ísland hefur sex sinnum unnið jafnstóra eða stærri sigra í vináttulandsleikjum. Fjórir þeirra voru gegn Færeyingum áður en þeir urðu aðilar að FIFA árið 1989 en Ísland vann þá leiki 6:0, 6:1, 6:0 og 9:0.

Ísland sigraði Möltu 5:0 í vináttulandsleik á Laugardalsvellinum árið 2000 og sigraði síðan Indónesíu 6:0 á útivelli í slíkum leik árið 2018.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Evrópa verður að berjast“ Fullyrða að þetta hafi alls ekki verið ætlunin Fordæmir árás Ísraels í Katar Dómsátt vegna galla í Borgarnesi
Fleira áhugavert
467 börn á biðlista eftir leikskóla Orð forsetanna við þingsetningu vekja undrun Lækka sakhæfisaldur vegna ofbeldisverka ungmenna Öll raforka eigi að fara á markað