Næststærsti sigur Íslands í mótsleik

Sigur Íslands á Aserbaídsjan síðasta föstudagskvöld, 5:0, er næststærsti sigur karlalandsliðsins í fótbolta í mótsleik.
Um leið er hann sá stærsti í undankeppni heimsmeistaramótsins en Ísland hafði áður unnið Liechtenstein þrívegis 4:0, tvisvar árið 1997 og einu sinni árið 2021.
Stærsti mótssigurinn kom gegn Liechtenstein á útivelli í undankeppni EM árið 2023 þegar Ísland sigraði 7:0.
Ísland hefur sex sinnum unnið jafnstóra eða stærri sigra í vináttulandsleikjum. Fjórir þeirra voru gegn Færeyingum áður en þeir urðu aðilar að FIFA árið 1989 en Ísland vann þá leiki 6:0, 6:1, 6:0 og 9:0.
Ísland sigraði Möltu 5:0 í vináttulandsleik á Laugardalsvellinum árið 2000 og sigraði síðan Indónesíu 6:0 á útivelli í slíkum leik árið 2018.