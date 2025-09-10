Sautján tíu marka menn Íslands

Andri Lucas Guðjohnsen varð í gærkvöld sautjándi leikmaðurinn til að skora tíu mörk fyrir karlalandslið Íslands í knattspyrnu.
Andri kom íslenska liðinu yfir gegn Frökkum á Parc des Princes og var síðan óheppinn að fá ekki gilt jöfnunarmark á lokamínútunum sem hefði verið hans ellefta landsliðsmark.
Af þessum 17 tíu marka mönnum Íslands eru þrír ættliðir Guðjohnsena, Arnór, Eiður Smári og Andri Lucas, en Arnór, afi Andra, var um skeið næstmarkahæsti landsliðsmaður Íslands, á eftir Ríkharði Jónssyni.
Þessir sautján hafa skorað 10 mörk eða fleiri fyrir karlalandslið Íslands:
27 Gylfi Þór Sigurðsson, 2010-2024
26 Kolbeinn Sigþórsson, 2010-2021
26 Eiður Smári Guðjohnsen, 1996-2016
18 Alfreð Finnbogason, 2010-2023
17 Ríkharður Jónsson, 1947-1965
15 Birkir Bjarnason, 2010-2022
14 Ríkharður Daðason, 1991-2003
14 Arnór Guðjohnsen, 1979-1997
13 Þórður Guðjónsson, 1993-2004
12 Tryggvi Guðmundsson, 1997-2008
12 Heiðar Helguson, 1999-2011
11 Pétur Pétursson, 1978-1990
11 Albert Guðmundsson, 2017-2025
11 Matthías Hallgrímsson, 1968-1977
10 Andri Lucas Guðjohnsen, 2021-2025
10 Helgi Sigurðsson, 1993-2008
10 Eyjólfur Sverrisson, 1990-2001
Fleiri nánir ættingjar eru á þessum 17 manna lista því Ríkharður Daðason er dóttursonur Ríkharðs Jónssonar.