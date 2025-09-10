Þjálfari Frakka tjáir sig um ákvörðun dómarans

Didier Deschamps, þjálfari franska karlalandsliðsins í fótbolta, var spurður út í markið sem var dæmt af íslenska liðinu á blaðamannafundi eftir leik liðanna í D-riðli undankeppni HM á Parc des Princes í París í gær.
Frakkar fögnuðu naumum sigri, 2:1, en Andri Lucas Guðjohnsen jafnaði metin fyrir Ísland á 88. mínútu eftir frábæra fyrirgjöf Hákonar Arnars Haraldssonar.
Markið fékk hins vegar ekki að standa eftir að dómari leiksins, António Nobre frá Portúgal, var sendur til að skoða VAR-myndbandsskjáinn þar sem hann dæmdi markið af.
„Var markið ekki dæmt af?“ sagði Deschamps þegar hann var spurður út í atvikið eftir leikinn.
„Dómarinn tók ákvörðun og sú ákvörðun reyndist okkur hagstæð. Ég get vel skilið gremju íslenska liðsins og þjálfarateymisins en þetta var ákvörðun dómarans,“ bætti Deschamps við.
Þrátt fyrir tapið er Ísland í öðru sæti riðilsins með þrjú stig, Frakkar tróna á toppnum með sex stig og Úkraína og Aserbaísjan reka lestina með eitt stig hvort en næstu leikir Íslands eru heimaleikir gegn Úkraínu og Frakklandi í nóvember.