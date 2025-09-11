Sóknarmaðurinn Viktor Jónsson átti flottan leik er ÍA sigraði Breiðablik með sannfærandi hætti, 3:0, í Bestu deildinni í fótbolta á Akranesi í kvöld. Hann var í góðu skapi er hann ræddi við mbl.is.
„Það var mikil orka í liðinu og við fylgdum leikplaninu okkar vel og menn sinntu sínum hlutverkum vel. Við héldum orkunni næstum allan leikinn. Þetta var geggjaður liðssigur.
Það er langt frá síðasta leik og við vitum hvernig er að spila leik eftir langa pásu. Við vissum að þeir gætu orðið seinir í gang. Við byrjuðum leikinn nákvæmlega eins og við lögðum upp með,“ sagði Viktor um leikinn.
Þrátt fyrir sigurinn er Breiðablik enn þá fimm stigum frá öruggu sæti í deildinni.
„Þetta er einn leikur í þessu móti sem við settum upp fyrir lokakaflann. Það þýðir ekki að fara of hátt upp núna og við verðum að halda báðum fótum á jörðinni. Við verðum glaðir í kvöld en svo er næsti leikur gegn Aftureldingu á mánudaginn.
Við erum staðráðnir í að bæta okkar stöðu og halda okkur í þessari deild. Við höfum gert það áður,“ sagði hann.
Varamaðurinn Steinar Þorsteinsson skoraði þriðja mark ÍA í uppbótartíma þegar hann ákvað að skjóta í staðinn fyrir að senda boltann á Viktor sem var í enn betra færi.
„Ég öskraði á hann að gefa boltann. Í 99 skipti af 100 hefði hann gefið á mig. Hann tók skotið og skoraði sem betur fer, því annars hefði ég tekið í hann,“ sagði Viktor léttur.