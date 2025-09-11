Beiðni KA um áfrýjun í máli Arnars hafnað

Hæstiréttur hefur hafnað beiðni Knattspyrnufélags Akureyrar um áfrýjun í dómsmáli þess gegn Arnari Grétarssyni, fyrrverandi þjálfara karlaliðs KA í knattspyrnu.
KA áfrýjaði dómi Landsréttar frá því fyrr í sumar en í honum kom fram að KA skyldi greiða Arnari 9.332.601 krónu ásamt dráttarvöxtum frá 5. nóvember 2023, auk þess sem KA skyldi greiða þrjár milljónir í málskostnað.
Málið snýr að árangurstengdum greiðslum vegna þátttöku KA í Sambandsdeildinni árið 2023, sem Arnar taldi sig eiga rétt á en félagið ekki þar sem hann hafði látið af störfum þegar árangurinn náðist.
Arnar hætti störfum hjá KA haustið 2022 eftir að hann var sterklega orðaður við Val en samkvæmt Landsrétti var sú ákvörðun einhliða hjá KA og gat félagið ekki fellt niður rétt hans til árangursgreiðslu samkvæmt samningnum.
Í beiðni KA um áfrýjun kemur fram að félaginu þyki dómur Landsréttar bersýnilega rangur að efni til og að málið hafi verulegt almennt gildi um túlkun ráðningarsamninga þar sem útreikningur Landsréttar fái ekki staðist.
„Að virtum gögnum málsins verður hvorki litið svo á að úrslit þess hafi verulegt almennt gildi né að það varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni leyfisbeiðanda í skilningi 1. mgr. 176. gr. laga nr. 91/1991. Þá verður ekki séð að málsmeðferð fyrir héraðsdómi eða Landsrétti hafi verið stórlega ábótavant eða dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur að formi eða efni, sbr. 4. málslið sömu málsgreinar. Beiðni um áfrýjunarleyfi er því hafnað,“ segir í dómi Hæstaréttar.