Birkir framlengdi við Val

Knattspyrnumaðurinn Birkir Heimisson, miðjumaður Vals, hefur skrifað undir nýjan samning við félagið sem gildir út tímabilið 2029.
Fótbolti.net greinir frá.
Birkir, sem er 25 ára gamall, gekk aftur til liðs við Val fyrir yfirstandandi tímabil eftir eins árs dvöl hjá uppeldisfélagi sínu Þór á Akureyri.
Þar á undan hafði hann leikið með Val frá árinu 2020 og varð Íslandsmeistari með liðinu sama ár.
Birkir lék með yngri liðum Heerenveen í Hollandi á árunum 2016 til 2020 eftir að hafa byrjað meistaraflokksferilinn með Þór aðeins 16 ára að aldri sumarið 2016.