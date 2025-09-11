Guðmundur Torfason, fyrrverandi landsliðsmaður og formaður knattspyrnudeildar Fram, er virkilega ánægður með Svíann Simon Tibbling en hann skrifaði undir nýjan tveggja ára samning við félagið í dag.
Simon kom til Fram fyrir tímabilið frá Sarpsborg í efstu deild Noregs og hefur staðið sig frábærlega á miðju Framara.
Simon er þaulreyndur leikmaður en hann var 31 árs gamall. Hann hefur spilað í efstu deildum Svíþjóðar, Danmerkur og Hollands. Hann á að baki 62 landsleiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar og einn leik fyrir A-landsliðið. Simon var þá í lykilhlutverki í liði Svía sem varð Evrópumeistari U21 árs árið 2015.
„Simon er einn af þessum sérstöku leikmönnum. Hann er með mikinn persónuleika og gott hugarfar, sem skiptir miklu máli. Hann hefur náð að koma sér vel fyrir hérlendis og kann vel við sig.
Simon er einnig að taka sín fyrstu skref í þjálfun í yngri flokkunum hjá okkur. Hann hefur verið strangheiðarlegur við okkur og við höfum reynt að koma til móts við hann og hans fjölskyldu eftir bestu getu.
Hann er einn af þeim leikmönnum sem við viljum hafa hjá okkur. Þetta sýnir líka að Fram er á ákveðinni vegferð með því að halda í svona sterkan leikmann,“ sagði Guðmundur meðal annars við mbl.is.