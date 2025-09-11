Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 11.9.2025 | 8:00

Hversu langt á VAR að ganga?

Andri Lucas Guðjohnsen skorar markið sem var dæmt af.
Andri Lucas Guðjohnsen skorar markið sem var dæmt af. Ljósmynd/Alex Nicodim
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Hversu langt á VAR að ganga? Er ásættanlegt að mörk í fótboltaleikjum séu dæmd af vegna lítilsháttar snertingar?

Snertingar sem viðkomandi leikmaður fann ekki fyrir og hafði engin áhrif á leikinn.

Þetta var það sem gerðist á Prinsavellinum í París í fyrrakvöld þegar jöfnunarmark Andra Lucasar Guðjohnsens var tekið af íslenska landsliðinu rétt fyrir leikslok gegn Frökkum.

Kylian Mbappé fyrirliði Frakka krafðist þess að dómarinn færi í skjáinn, löngu eftir að hann hafði bent á miðjupunktinn og íslenska liðið hafði fagnað markinu góða stund.

