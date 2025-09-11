Hversu langt á VAR að ganga? Er ásættanlegt að mörk í fótboltaleikjum séu dæmd af vegna lítilsháttar snertingar?
Snertingar sem viðkomandi leikmaður fann ekki fyrir og hafði engin áhrif á leikinn.
Þetta var það sem gerðist á Prinsavellinum í París í fyrrakvöld þegar jöfnunarmark Andra Lucasar Guðjohnsens var tekið af íslenska landsliðinu rétt fyrir leikslok gegn Frökkum.
Kylian Mbappé fyrirliði Frakka krafðist þess að dómarinn færi í skjáinn, löngu eftir að hann hafði bent á miðjupunktinn og íslenska liðið hafði fagnað markinu góða stund.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.