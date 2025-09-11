Landsliðskonan á von á þriðja barninu

Knattspyrnukonan Dagný Brynjarsdóttir á von á sínu þriðja barni ásamt eiginmanni sínum Ómari Páli Sigurbjartssyni.
Þetta tilkynnti hún á samfélagsmiðlum sínum en fyrir á hún tvo drengi, Brynjar Atla sem er fæddur árið 2018 og Andreas Leó sem er fæddur árið 2024.
Dagný, sem er 34 ára gamall, yfirgefa herbúðir enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham í sumar þegar samningur hennar við félagið rann út.
Hún var í lokahóp íslenska kvennalandsliðsins á Evrópumótinu í Sviss í sumar þar sem hún kom við sögu í öllum þremur leikjum liðsins í riðlakeppninni.
Alls á hún að baki 122 A-landsleiki þar sem hún hefur skorað 38 mörk en hún er sjötta leikjahæsta landsliðskona Íslands frá upphafi og sú næstmarkahæsta.
Dagný er án félags sem stendur en hún hefur ekki viljað gefa það út að skórnir séu komnir á hilluna.