Halldór Árnason þjálfari Breiðabliks var svekktur er hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýbúinn að tapa fyrir botnliði ÍA, 3:0, í Bestu deild karla í fótbolta.
„Þetta var mikilvægur leikur fyrir bæði lið en það var meiri trú og ástríða hjá þeim. Það skilaði þeim tveimur mörkum og góðri stöðu.
Ég átta mig ekki á af hverju við mættum ekki af meiri krafti. Þetta lið er frábært í skyndisóknum og vill gefa mikið fyrir.
Við fengum tvö dauðafæri í lok fyrri hálfleiks. Valgeir komst einn í gegn en ákvað einhverra hluta vegna að taka allt of margar snertingar og svo átti Kristinn skot í stöng þar sem boltinn lak eftir allri marklínunni.
Ég hefði gjarnan viljað að staðan væri 2:1 í hálfleik og þá hefði þetta litið öðruvísi út. Þeir gerðu svo vel í að loka leiknum í seinni hálfleik og við sköpuðum okkur ekki nógu mikið,“ sagði Halldór um leikinn.
Breiðablik er með Stjörnuna, Víking og Val fyrir ofan sig og er nú sjö stigum frá toppliði Vals.
„Við eigum leik á mánudaginn og svo eru innbyrðisleikir hjá þessum liðum, í kjölfarið eru svo allir leikir innbyrðis og það er stutt á milli í þessu.
Nánast helmingurinn af stigunum okkar í sumar er á móti liðunum fyrir ofan okkur. Þar hefur verið góð stigasöfnun.
Þegar við mætum liðunum fyrir neðan okkur höfum við ekki safnað nægilega mörgum stigum og frammistaðan hefur ekki verið nógu góð,“ sagði Halldór.