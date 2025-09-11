Mynd: Brotist inn í Kaplakrika

Knattspyrnudeild FH hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna innbrots á skrifstofu félagsins í Kaplakrika.
Brotist var inn á eina af skrifstofum FH með því að brjóta rúðu.
Í færslu FH-inga á Facebook má sjá ljósmynd af rúðunni sem var brotin en yfirlýsingin er sem hér segir:
„Það var ófögur sjón sem blasti við starfsfólki Kaplakrika þegar það mætti til vinnu í morgun. Þá kom í ljós að brotist hefði verið inn á eina af skrifstofum félagsins með því að brjóta rúðu.
Við fyrstu sýn virðist lítið af verðmæltum hafa horfið og vakna þá óhjákvæmilega spurningar hvort um sálfræðihernað mótherja okkar í lokaumferðum Bestu deildarinnar sé að ræða?
Félagið getur staðfest að leikbækur þjálfara meistaraflokk félagsins voru ekki teknar í innbrotinu. Leikbók Heimis Guðjónssonar er á sínum stað í læstri hirslu og þeir Guðni og Hlynur taka ávallt sína bók með heim eftir æfingar.
Uppskriftarbók Sigga Hall er þó horfin af skrifstofunni.“