Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.9.2025 | 12:48 | Uppfært 13:06

Mynd: Brotist inn í Kaplakrika

Úr leik í Kaplakrika í sumar.
Úr leik í Kaplakrika í sumar. mbl.is/Karítas

Knattspyrnudeild FH hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna innbrots á skrifstofu félagsins í Kaplakrika.

Brotist var inn á eina af skrifstofum FH með því að brjóta rúðu.

Í færslu FH-inga á Facebook má sjá ljósmynd af rúðunni sem var brotin en yfirlýsingin er sem hér segir:

„Það var ófögur sjón sem blasti við starfsfólki Kaplakrika þegar það mætti til vinnu í morgun. Þá kom í ljós að brotist hefði verið inn á eina af skrifstofum félagsins með því að brjóta rúðu.

Við fyrstu sýn virðist lítið af verðmæltum hafa horfið og vakna þá óhjákvæmilega spurningar hvort um sálfræðihernað mótherja okkar í lokaumferðum Bestu deildarinnar sé að ræða?

Félagið getur staðfest að leikbækur þjálfara meistaraflokk félagsins voru ekki teknar í innbrotinu. Leikbók Heimis Guðjónssonar er á sínum stað í læstri hirslu og þeir Guðni og Hlynur taka ávallt sína bók með heim eftir æfingar.

Uppskriftarbók Sigga Hall er þó horfin af skrifstofunni.“

mbl.is
