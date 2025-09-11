Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.9.2025 | 13:05

Peningahirslu stolið úr Kaplakrika

Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH.
Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, segir að það eina sem virðist hafa verið stolið eftir innbrot á skrifstofu í Kaplakrika í nótt hafi verið peningahirsla.

„Það var brotist inn á skrifstofuna hjá okkur í nótt, það er ekki vitað hver þetta var, ekki að svo stöddu allavega en það er verið að skoða það. Það virðist vera að það eina sem var stolið hafi verið peningahirsla. Ég held því að við höfum sloppið ágætlega.

Það er kannski skrítið að kalla þetta peningahirslu, það er ekki eins og við höfum verið að geyma einhverjar milljónir, en þetta var lokaður skápur með einhverjum fjármunum í,“ sagði Davíð Þór í samtali við Fótbolta.net.

Sagði hann einnig að svo virtist ekki vera sem nein viðkvæm skjöl hafi verið tekin.

Öryggiskerfið fór í gang á skrifstofunni í Kaplakrika en lögregla reynir nú að hafa hendur í hári þjófanna.

