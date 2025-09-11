Sænsku fjölskyldunni líður vel á Íslandi

„Ég er mjög ánægður að vera hér áfram,“ sagði Svíinn Simon Tibbling í samtali við mbl.is en hann skrifaði undir nýjan tveggja ára samning við knattspyrnudeild Fram í dag.
Simon kom til Fram fyrir tímabilið frá Sarpsborg í efstu deild Noregs og hefur staðið sig frábærlega á miðju Framara.
Simon er þaulreyndur leikmaður en hann var 31 árs gamall. Hann hefur spilað í efstu deildum Svíþjóðar, Danmerkur og Hollands. Hann á að baki 62 landsleiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar og einn leik fyrir A-landsliðið. Simon var þá í lykilhlutverki í liði Svía sem varð Evrópumeistari U21 árs árið 2015.
Simon og fjöldskyldan verða þá hér í allavega tvö ár í viðbót en hann á konu og tveggja ára dóttur.
„Við fjöldskyldan höfum verið mjög ánægð á Íslandi. Mér hefur bæði liðið mjög vel hjá Fram en líka í íslensku samfélagi. Við kunnum mjög vel við okkur hér.“
En er Simon orðinn sleipur í íslenskunni?
„Maður lærir nokkur orð hér og þar en ég kann í raun bara einföld orð en mun reyna æfa mig í að verða betri. Kannski mun ég þurfa að fara á námskeið.
Dóttir mín, sem er tveggja ára, verður örugglega komin á undan mér og konunni eftir stutta stund, en við munum öll reyna,“ sagði Simon á léttu nótunum.
Ítarlegra viðtal við Simon Tibbling verður í Morgunblaðinu á laugardaginn.