Skagamenn unnu Breiðablik aftur

Botnlið ÍA vann óvæntan sigur á Breiðabliki, 3:0, á heimavelli í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. ÍA er nú með 19 stig, fimm stigum frá öruggu sæti. Breiðablik er áfram í fjórða sæti með 33 stig, sjö stigum frá toppliði Vals.
Skagamenn byrjuðu af miklum krafti og voru búnir að skapa sér nokkur færi þegar Ómar Björn Stefánsson skoraði fyrsta mark leiksins á 12. mínútu með skoti af stuttu færi í teignum eftir fyrirgjöf frá Johannes Vall.
Blikar sköpuðu sér eitthvað eftir markið en illa gekk að reyna á Árna Marinó Einarsson í marki ÍA. Hinum megin voru Skagamenn alltaf hættulegir og þeir tvöfölduðu forskotið á 37. mínútu þegar Gísli Laxdal Unnarsson skilaði boltanum í markið með föstu skoti utarlega í teignum.
Haukur Andri Haraldsson og Rúnar Már Sigurjónsson voru báðir nálægt því að bæta við þriðja markinu undir lok hálfleiksins en inn vildi boltinn ekki. Kristinn Steindórsson komst næst því að skora fyrir Breiðablik er hann skaut í stöngina í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Var staðan í leikhléi því 2:0.
Liðunum gekk illa að skapa sér opin færi framan af í seinni hálfleik og hafði hvorugur markvörðurinn þurft að taka á honum stóra sínum í seinni hálfleik þegar tíu mínútur voru til leiksloka.
ÍA innsiglaði svo sigurinn þegar Steinar Þorsteinsson skoraði eftir skyndisókn í uppbótartíma og Skagamenn fögnuðu sínum öðrum sigri á Breiðabliki á tímabilinu.