Svíinn áfram í Úlfarsárdalnum

Sænski knattspyrnumaðurinn Simon Tibbling hefur framlengt samning sinn við Fram til næstu tveggja ára.
Simon, sem er þrítugur, er fæddur í Stokkhólmi í Svíþjóð og uppalinn hjá Brommapojkarna og Djurgården í heimalandinu. Hann steig sín fyrstu skref með Djurgården í meistaraflokki árið 2012 og lék með liðinu í þrjú tímabil áður en hann samdi við Groningen í efstu deild Hollands.
Hann lék í Hollandi í tvö tímabil áður en hann samdi við Bröndby í Danmörku þar sem hann lék frá 2017. Þaðan lá leiðin til Emmen í Hollandi þar sem hann lék í eitt tímabil.
Hann sneri aftur til Danmerkur og samdi við Randers árið 2021 þar sem hann lék í eitt tímabil áður en hann gekk til liðs við Sarpsborg í efstu deild Noregs. Hann lék með Sarpsborg frá 2022 til ársins 2025 áður en hann kom til Íslands og samdi við Framara.
Simon hefur verið í lykilhlutverki á miðsvæðinu hjá Frömurum í sumar og skorað þrjú mörk í 25 leikjum í Bestu deildinni Svíinn á að baki 62 landsleiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar og þá á hann að baki einn A-landsleik þegar hann var í byrjunarliði sænska landsliðsins í vináttulandsleik gegn Finnlandi í Katar 8. janúar árið 2019 en leiknum lauk með naumum sigri Finna, 1:0.