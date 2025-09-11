Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA var kátur er hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýbúinn að stýra ÍA til 3:0-sigurs á Breiðabliki á heimavelli í Bestu deildinni.
„Það sem við gerðum sérstaklega vel var vinnusemin og einbeitingin. Það var ljóst frá fyrstu mínútu að menn ætluðu sér sigur. Þetta var erfið vika eftir tapið í Eyjum, sem var alls ekki góður, en það var gaman að sjá þetta svar.
Menn eru að fagna inni í klefa núna en það er stutt í næsta leik og það er gott að það sé stutt í næsta leik. Það er búið að vera allt of langt á milli leikja hjá okkur,“ sagði Lárus.
Rúnar Már Sigurjónsson átti skínandi flottan leik fyrir ÍA í miðverðinum en Rúnar hefur nær alltaf spilað á miðjunni á löngum og farsælum ferli. Lárus Orri var sjálfur afar öflugur miðvörður á leikmannaferli sínum.
„Það er ekki súrsætt fyrir mig en þetta er miðjumaður sem fer aftar og pakkar þessari stöðu saman. Það fyrsta sem hann sagði við mig eftir leikinn var að þetta væri auðveld staða. Yfirleitt getur þú ekki skipt um stöðu og skilað því eins vel og Rúnar nema þú sért með ákveðna reynslu og hann hefur séð og gert allt í fótbolta. Hann var flottur í dag.“
Þrátt fyrir sigurinn er ÍA enn í botnsætinu og fimm stigum frá öruggu sæti í deildinni.
„Þessi sigur heldur okkur á lífi. Við eigum leik við Aftureldingu á mánudag og ef við vinnum þann leik förum við upp úr neðsta sætinu og það er gulrót fyrir okkur.“
ÍA vann fyrri leik liðanna í sumar einnig með þriggja marka mun, 4:1, á Kópavogsvelli.
„Ég horfði á leikinn í Kópavogi í undirbúningi fyrir þennan leik og við notuðum hluta úr þeim leik í undirbúningi fyrir þennan leik. Við sýndum í dag hvað í okkur býr,“ sagði Lárus.