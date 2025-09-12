Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.9.2025 | 22:40 | Uppfært 13.9.2025 0:52

Aðeins sá sjötti í Íslandssögunni

Kristinn Jónsson lék fyrst með Breiðabliki í efstu deild árið …
Kristinn Jónsson lék fyrst með Breiðabliki í efstu deild árið 2007, þá 16 ára gamall. mbl.is/Eyþór Árnason
Kristinn Jónsson, bakvörðurinn reyndi í liði Breiðabliks, er kominn í hóp sex íslenskra knattspyrnumanna sem hafa náð fágætum áfanga.

Kristinn lék sinn 300. leik í efstu deild hér á landi þegar Kópavogsliðið sótti Skagamenn heim á Akranes í gær.

Hann hefði eflaust kosið að ná þessum áfanga á ferlinum í öðrum leik því Blikar voru grátt leiknir af botnliði deildarinnar og ÍA vann óvæntan stórsigur, 3:0.

En þessum leikjafjölda hafa aðeins fimm leikmenn náð á undan Kristni, þar á meðal samherji hans Andri Rafn Yeoman sem afrekaði það fyrr á þessu tímabili.

Af þessum 300 leikjum hefur Kristinn leikið 180 fyrir Breiðablik og er sjötti leikjahæstur í deildinni í sögu félagsins, en hann á jafnframt að baki 120 leiki fyrir KR. Þá lék Kristinn 32 leiki í efstu deildum Svíþjóðar og Noregs á árunum 2014 til 2017.

Þeir sem hafa leikið 300 leiki í deildinni eru nú eftirtaldir:

382 Óskar Örn Hauksson (Víkingur R., Stjarnan, KR, Grindavík)
321 Birkir Kristinsson (ÍBV, Fram, ÍA, KA)
309 Andri Rafn Yeoman (Breiðablik)
308 Daníel Laxdal (Stjarnan)
304 Gunnleifur Gunnleifsson (Breiðablik, FH, HK, Keflavík, KR)
300 Kristinn Jónsson (Breiðablik, KR)

Viktor í 250 leiki

Í sama leik náði Skagamaðurinn Viktor Jónsson þeim áfanga að spila sinn 250. leik í deildakeppninni hér á landi. Þar af eru 144 leikir í efstu deild með ÍA og Víkingi R., og 106 leikir í 1. deild með sömu félögum ásamt Þrótti R.

Viktor Jónsson - 250 leikir í deildakeppninni.
Viktor Jónsson - 250 leikir í deildakeppninni. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

