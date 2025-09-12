Framarar eru með háleit markmið í fótboltanum næstu árin samkvæmt formanni knattspyrnudeildar Guðmundi Torfasyni. Þetta sagði hann er Svíinn Simon Tibbling samdi við karlaliðið til næstu tveggja ára í Úlfarsárdalnum í gær.
Simon kom til Fram fyrir tímabilið frá Sarpsborg í efstu deild Noregs og hefur staðið sig frábærlega á miðju Framara.
Simon er þaulreyndur leikmaður en hann var 31 árs gamall. Hann hefur spilað í efstu deildum Svíþjóðar, Danmerkur og Hollands. Hann á að baki 62 landsleiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar og einn leik fyrir A-landsliðið. Simon var í lykilhlutverki í liði Svía sem varð Evrópumeistari U21 árs árið 2015.
Gengi Framliðsins hefur verið upp og ofan á tímabilinu. Framarar byrjuðu tímabilið nokkuð illa en um mitt sumar fór gengi þeirra að breytast og voru þeir vítaspyrnukeppni frá því að komast í úrslitaleik bikarkeppninnar.
Eftir bikarleikinn vann Fram ekki í sex leikjum í röð en í síðasta leik vann liðið topplið Vals, 2:1, þar sem Simon Tibbling skoraði bæði mörkin. Nú er fram undan lykilleikur við FH um hvort Framliðið verði í efri eða neðri helmingi deildarinnar.
„Við stóðum okkur gríðarlega vel framan af móti og verður að segjast að undanúrslitin í bikarnum lágu þungt í okkur. Þannig er fótboltinn og þá þurfum við að rísa aftur upp.
Síðan unnum við Val í síðasta leik og Simon skoraði bæði mörkin, sem sýnir hvers konar leiðtogi hann er. Hann gerir körfur á sjálfan sig og er meðvitaður um að Fram sé stórt félag,“ sagði Guðmundur í samtali við mbl.is.
Hver eru þá markmið Fram næstu árin með svona samningi, að vinna bikara?
„Ef ég svaraði því neitandi væri ég ekki formaður. Það er svo ólýsanleg tilfinning að vinna bikara. Á næstu árum viljum við gera tilkall til slíkra verðlauna. Við teljum okkur vera með betra lið núna en í fyrra og eigum nóg inni. Okkar leikmenn verða bara betri.
Við munum reyna að bæta okkur eins og við getum. Allt þarf að stemma, fjármagn og aðrir hlutir, en við teljum okkur nú geta mátað okkur við þá bestu,“ bætti Guðmundur við.