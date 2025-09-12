Kærkominn sigur Þróttara

Þróttur hafði betur gegn Þór/KA, 1:0, í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Sierra Marie Lelii skoraði sigurmarkið strax á 5. mínútu leiksins.
Sigurinn var kærkominn fyrir Þrótt, eftir fjóra leiki í röð án sigurs. Þróttur er áfram í þriðja sæti, nú með 33 stig. Þór/KA er dotitð niður í sjöunda sæti þar sem liðið er með 21 stig.
Leikurinn hófst með látum og gestirnir komust yfir strax á fimmtu mínútu. Sierra Marie Ellie rak fótinn í boltann eftir hornspyrnu og hann skreið í markið. Markið dugði þó ekki til að kveikja í heimakonum og Þróttur hélt að mestu leyti í boltann fram að hálfleik.
Hvorugt lið skapaði sér mörg færi en það var helst Þórdís Elva Ágústsdóttir sem reyndi á markmann Þórs/KA með tveimur skotum í fyrri hálfleik. Hálfleiknum lauk svo með dramatík þegar Sonja Björg fékk sitt annað gula spjald fyrir tuð.
Þór/KA mætti til seinni hálfleiks manni færri en gafst ekki upp. Krafturinn jókst hjá heimakonum og þær þjökuðu Þrótt framarlega á vellinum. Þróttur nýtti sér hins vegar plássið sem opnaðist og skapaði fleiri færi en í fyrri hálfleik.
Þór/KA setti í gírinn á lokakaflanum, síðustu tíu mínúturnar, og ógnaði forystu Þróttar. Það sást þó langar leiðir að rauða spjaldið hafði sett strik í reikning heimakvenna en þær náðu ekki að koma boltanum í markið.