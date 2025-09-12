Einar Guðnason þjálfari kvennaliðs Víkings var að vonum ánægður með 2:1 sigur á FH í bestu deild kvenna í kvöld. Með sigrinum aukast líkur Víkinga á að enda í efri hluta deildarinnar til muna. Spurður út í sigurinn í kvöld hafði Einar þetta að segja:
„Þetta var gríðarlega mikilvægur sigur og mér finnst alltaf mikilvægt að fagna vel þegar maður vinnur. Við höfum kannski ekki unnið eins marga leiki og við hefðum viljað í sumar og því enn mikilvægara að fagna sigrinum í kvöld. Við erum jú hér til að hafa gaman.“
Jöfnum og spennandi leik er lokið sem hefði svo sannarlega getað endað með sigri beggja liða. FH fékk tækifæri til að jafna en tókst ekki. Hvað skóp sigurinn að þínu mati í kvöld?
„Það var rosalega mikill vilji í liðinu í seinni hálfleik og mér fannst við vera ofan á. Mómentið var með okkur sem skilaði okkur marki. Fyrstu 60 - 70 mínúturnar var þetta eins og borðtennis sem gerði leikmönnum erfitt fyrir því þeir þurftu að hlaupa gríðarlega mikið. En við náðum síðan aðeins stjórn á þessu undir lokin.“
Næsti leikur er gegn FHL á heimavelli sem er í fallsæti og rær lífróður. Á sama tíma eru Víkingar ekki öruggir í efri hlutanum. Hvað þarf til að taka öll stigin úr þeim leik?
„Það þarf að koma með sömu ákefð og ákveðni í þann leik og við höfum beitt í undanförnum leikjum sem og að bera virðingu fyrir verkefninu á sama hátt og undanfarið,“ sagði Einar í samtali við mbl.is.