12.9.2025

Skaginn áfram á lífi en Blikar í basli: M-gjöfin 10:1

Ómar Björn Stefánsson fagnar marki fyrir Skagamenn í gærkvöldi.
Ómar Björn Stefánsson fagnar marki fyrir Skagamenn í gærkvöldi. Ljósmynd/Jón Gautur Hannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

ÍA vann sinn annan þriggja marka sigur á Breiðabliki í Bestu deild karla í fótbolta á leiktíðinni er liðin mættust á Akranesi í gær. Urðu lokatölur 3:0 en leikurinn var liður í 20. umferðinni, sem spiluð var í síðasta mánuði. Leiknum var hins vegar frestað vegna þátttöku Breiðabliks í Sambandsdeildinni.

Sigurinn var nauðsynlegur fyrir ÍA, sem er nú fimm stigum á eftir KR og öruggu sæti. Breiðablik er hins vegar í vandræðum og sjö stigum á eftir toppliði Vals eftir sex leiki í röð í deildinni án sigurs.

ÍA vann fyrri leik liðanna 4:1 og hefur því fengið sex af 19 stigum sínum gegn Breiðabliki. Án þeirra væru Skagamenn ellefu stigum frá öruggu sæti og nær fallnir. Ef, var, hefði og allt það en Blikar væru aðeins einu stigi frá toppliði Vals ef liðið hefði unnið botnliðið tvisvar.

