Stjarnan örugg með sæti í efri hlutanum

Stjarnan hafði betur gegn Fram, 3:1, á heimavelli í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Með sigrinum gulltryggði Stjarnan sér sæti í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt en liðið er nú með 25 stig í fjórða sæti. Fram er áfram með 18 stig, einu stigi fyrir ofan fallsæti.

Framarar byrjuðu mun betur og Kamila Pickett kom gestunum verðskuldað yfir á 8. mínútu er hún slapp í gegn eftir sendingu frá Murielle Tiernan og skoraði örugglega.

Stjörnukonur vöknuðu til lífsins við markið og Andrea Mist Pálsdóttir skoraði fallegt mark á 30. mínútu er hún afgreiddi boltann glæsilega upp í skeytin úr teignum.

Var staðan í hálfleik 1:1 og allt þar til á 53. mínútu þegar Gyða Kristín Gunnarsdóttir kom Stjörnunni yfir eftir sendingu frá Úlfu Dís Kreye Úlfarsdóttur.

Stundarfjórðungi síðar var komið að Gyðu að leggja upp mark á Úlfu, sem afgreiddi boltann í netið af stuttu færi og innsiglaði sanngjarnan sigur.

