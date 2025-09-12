Þá er ég enginn trúður

Guðni Eiríksson þjálfari kvennaliðs FH var svekktur með 2:1 tap á móti Víkingum í kvöld. Með tapinu er orðið nokkuð ljóst að áherslur FH-liðsins breytast úr því að vera að berjast um Íslandsmeistaratitilinn við Breiðablik yfir í það að reyna halda 2. sætinu í bestu deildinni. Spurður út í hvað það var sem kostaði FH sigurinn í kvöld sagði Guðni þetta:
„Það tókst ekki að vinna í dag og núna þurfum við bara að horfa á þá stöðu sem við erum í. Við erum í öðru sætinu og ef við ætlum að halda því sæti þá þurfum við að vinna leiki. Núna þurfum við bara að horfa á næsta leik.
Færanýtingin var ekki nógu góð í kvöld. Það er ástæða númer 1, 2 og 3 fyrir því að við töpum þessum leik. Leikur FH-liðsins var nokkuð góður. Við vorum ofan á, á löngum köflum, þannig að það sem fer úrskeiðis er færanýtingin.“
FH gat bæði komist yfir og síðan jafnað leikinn eftir að þið lentuð undir. Það var nóg af færum til þess. Þá liggur beinast við að spyrja út í sjálfstraust liðsins. FH hefur orðið fyrir gríðarlegri blóðtöku með brotthvarfi tveggja máttarstólpa í liðinu. Þetta hlýtur að hafa mikil áhrif á bæði sálina og getu liðsins inni á vellinum, ekki satt?
„Jú, auðvitað hefur þetta áhrif. Þegar jafn sterkir póstar og Arna Eiríksdóttir og Elísa Lana Sigurjónsdóttir hverfa á braut þá þurfa aðrar að stíga upp. Það tekur kannski smá tíma. En það þýðir ekkert að dvelja við það. Þetta er þá bara gluggi fyrir aðra leikmenn að hoppa inn í og nýta sér. Það er það sem þær þurfa að gera og við þurfum bara að halda áfram að spila okkar leik. Því það er ekki eins og þetta hafi verið lélegur leikur hjá FH-liðinu.
Við viljum að FH-liðið sé á þessum stað, að berjast um báða titlana og á sama tíma koma ungum, uppöldum leikmönnum upp í gegnum yngri flokka starfið og koma þeim síðan út í atvinnumennsku. Líka að fá unga og efnilega leikmenn frá öðrum liðum og gera þá enn betri og skila þeim síðan út í atvinnumennsku. Það er það sem við viljum standa fyrir og FH er á góðum stað þrátt fyrir þetta tap.“
Nú hafa verið umræður um þessar ákvarðanatökur FH. Nú veit maður ekki hvað liggur að baki þeim en þið látið tvo leikmenn fara í atvinnumennsku þegar liðið er í hörku titilbaráttu um sjálfan Íslandsmeistaratitilinn. Eitt er að leyfa ungum og efnilegum leikmönnum að fara erlendis í atvinnumennsku og skemma ekki drauma þeirra. Hitt er síðan hvað er best fyrir FH. Er þetta gott skref fyrir FH þegar liðið er jafn nálægt því að geta unnið titilinn og raun ber vitni?
„Þetta eru allt saman góðar og gildar spurningar sem þú kemur með á mig. Ég er bara starfsmaður á plani, þjálfari liðsins. Hvaða leikmenn eru keyptir og seldir. Þetta er bara ákvörðun stjórnar og á meðan ég er þjálfari liðsins og er að vinna fyrir FH þá styð ég stjórnina.“
Næsti leikur er á móti Tindastóli eftir rúma viku. Er þetta ekki núna farið að snúast meira um að halda 2. sætinu en að berjast um einhvern titil?
„Jú algjörlega. Þó að ég sé bjartsýnn að eðlisfari þá er ég enginn trúður. Ég geri mér alveg grein fyrir því hverjar líkurnar eru á að FH verði Íslandsmeistarar í ár. Þær eru gott sem engar. Næsta verkefni er þá bara að horfa á Evrópusæti sem 2. sætið gefur.
Við erum í hörkubaráttu um að halda okkur á þeim stað sem við erum og það verður ekki auðvelt verkefni. Næst er að fara norður og spila við Tindastól. Það kemur nýr dagur á morgun og þá förum við að undirbúa þann leik.“
Myndu samt ekki allir þjálfarar í þessari deild ef frá eru taldir kannski þjálfarar Breiðabliks, Vals og kannski Þróttar sem myndu taka 2. sætið í deildinni fyrir fram ásamt því að spila úrslitaleik í bikar?
„Jú allan daginn. Ef þú horfir bara á FH-liðið. Það spáðu flestir liðinu 7. sætinu. Það átti ekki að gerast mikið hjá okkur. Síðan af því þú talar um Breiðablik og Val þá er „budgetið“ sem við höfum langt frá því sem hin liðin eru með þannig að það eru allir bara ánægðir hérna í Kaplakrika fyrir það sem við erum búin að gera.
Við erum með ákveðna hugmyndafræði og síðan vinnum við eftir þeim gildum sem við viljum standa fyrir. Við viljum gefa ungum leikmönnum tækifæri og mér finnst skemmtilegra að þjálfa leikmenn sem ég get mótað og gert betri. Þannig að það eru bara flottir hlutir að gerast hérna í krikanum,“ sagði Guðni í samtali við mbl.is.