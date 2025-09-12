Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA var svekktur er hann ræddi við mbl.is eftir tap gegn Þrótti á heimavelli í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld, 1:0.
„Við fengum á okkur eitt leiðindamark í byrjun leiks og svo vildi boltinn ekki inn hjá okkur í seinni. Ég er hundsvekktur vegna þess að við áttum meira skilið úr þessum leik en ekkert,“ sagði Jóhann.
Þið eigið erfiðan útivöll í næstu umferð þar sem þið mætið Breiðabliki. Er eitthvað sem þið getið lært af leiknum í dag? Eitthvað jákvætt?
Ég er ekki farinn að hugsa um þann leik sem er eftir rúmlega viku. Við þurfum bara að sleikja sárin núna. Ég er alveg hryllilega ánægður og stoltur af liðinu mínu í dag. Það er bara grátlegt að ná ekki að koma boltanum yfir línuna og fá að minnsta kosti stig.
Mér fannst við taka yfir í seinni hálfleik einum færri og ég er hrikalega ánægður með liðið mitt. Ég finn mikið til með þeim að hafa ekki fengið neitt stig. Það sem gerist næstu helgi, við spáum ekki í það núna,“ sagði Jóhann.