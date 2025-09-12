„Þetta var spennuþrungið í restina,“ var það fyrsta sem Ólafur Kristjánsson þjálfari Þróttar sagði við mbl.is eftir sigur á Þór/KA, 1:0, á útivelli í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld.
„Þór/KA var að reyna að jafna leikinn. Þetta var svolítið fram og til baka en við stóðum það af okkur. Ellefu á móti tíu í seinni hálfleik. Við fórum ekki alveg nógu vel með það. Fyrri hálfleikurinn var fínn að mörgu leyti.
Mér fannst við kannski kasta boltanum frá okkur fullauðveldlega þegar Þór/KA steig ekki upp í pressu. Það var svolítið það sem ég vildi í seinni hálfleiknum, sérstaklega þá verandi manni fleiri, að fá meira flot á boltann.
Erfitt á þessu „gæða“ grasi hérna, en það er gömul tugga að tala um það. Þær (Þór/KA) fengu góðan möguleika á að jafna en við erum með góðan markmann. Það hafa ekki allir tekið eftir því í sumar.
Hinum megin fengum við líka bara sitjandi önd eftir hornspyrnu og við nýttum ekki stöðurnar. Við erum bara á stað þar sem við þurfum sigur og stelpurnar lönduðu honum. Það er gott fyrir sálina,“ sagði Ólafur.
Þetta er langþráður sigur. Hvað gerir þetta fyrir næsta leik?
„Ekki neitt. Það er bara næsti leikur, það er Stjarnan og þær eru á góðu skriði. Jújú, það er bull og vitleysa að segja að sigurinn geri ekki neitt. Í seinni hluta leiktíðar hefur kannski vantað það sem við höfðum í fyrri hlutanum — við settum jafna leiki í sigra.
Við erum búin að gera tvö jafntefli við Tindastól og FHL, án þess að taka neitt af andstæðingunum, en við spiluðum þá leiki svolítið frá okkur.
Þróttaraliðið er bara búið að tapa fjórum leikjum í sumar og þegar fólk hefur mjög gloppótt langtímaminni er það svolítið í núinu og því sem er nýskeð. Þá er farið að tala um einhvern kafla þar sem þú vinnur ekki leiki. Ég veit að liðið þurfti á því að halda að fá þrjú stig,“ sagði hann.