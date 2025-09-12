Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.9.2025 | 18:07

Þór/KA - Þróttur R., staðan er 0:1

Margrét Árnadóttir og María Eva Eyjólfsdóttir í leik liðanna í …
Margrét Árnadóttir og María Eva Eyjólfsdóttir í leik liðanna í Boganum á síðasta tímabili. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
Þór/KA tekur á móti Þrótti úr Reykjavík í 17. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í Boganum á Akureyri klukkan 18.

Þór/KA er í sjötta sæti með 21 stig og Þróttur er í þriðja sæti með 30 stig.

Mbl.is er í Boganum og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

FH 1:1 Víkingur R. opna
12. mín. Thelma Lóa Hermannsdóttir (FH) skorar 1:1. SVAKALEGT MARK! skrúfar boltann upp í hornið fjær úr mjög erfiður færi.
Stjarnan 0:1 Fram opna
11. mín. Jakobína Hjörvarsdóttir (Stjarnan) fær gult spjald Togar hressilega í Tiernan sem var að komast í hættulega sókn. Klárt spjald.
KA 0:0 Haukar opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Þór/KA 0:1 Þróttur R. opna loka
13. mín. Jafn leikur hingað til.
mbl.is
