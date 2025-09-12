Víkingar sóttu dýrmæt stig í Kaplakrika

FH tók á móti Víkingum í 17. umferð bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld og lauk leiknum með 2:1 sigri Víkinga.
Eftir leikinn eru Víkingar með 22 stig en FH er 8 stigum á eftir Breiðablik sem er á toppi deildarinnar og á leik til góða.
Leikurinn fór vel af stað og ógnuðu bæði liðin strax frá upphafi. Víkingskonur voru þó fyrri til að skora en á 11. mínútu kom Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir Víkingum yfir eftir sendingu frá Bergþóru Sól Ásmundsdóttur.
Innan við mínútu síðar var FH búið að jafna. Þá fékk Thelma Lóa Hermannsdóttir boltann rétt utan teigs alveg vinstra megin á vellinum og skrúfaði hún boltann upp í samskeytin fjær. Algjörlega stórkostlegt mark og staðan orðin 1:1.
Liðin skiptust á að sækja allan fyrri hálfleik og áttu bæði lið nokkur ágætis færi, FH-ingar þó aðeins hættulegri en staðan í hálfleik 1:1.
Seinni hálfleikur var ágætur áhorfs en liðin fóru ansi rólega af stað. Talsvert var um hálffæri framan af seinni hálfleik en FH-konur juku sóknarþunga sinn þegar leið á hálfleikinn.
Víkingar náðu forskoti á 83. mínútu þegar Bergdís Sveinsdóttir átti frábæra fyrirgjöf inn í teig FH og Macy Elizabeth Enneking markvörður FH reyndi að fara út í boltann en varamaðurinn Linda Líf Boama var fyrri til að skalla boltann í netið. Staðan orðin 2:1 fyrir Víkinga.
Fleiri urðu mörkin ekki og Víkingskonur unnu mikilvægan sigur í baráttu sinni um að enda í efri hluta deildarinnar áður en hún skiptist en FH-konur eru líklega endanlega búnar að missa af möguleika á Íslandsmeistaratitlinum.
|Þór/KA
|0:1
|Þróttur R.
|Leiknum lýkur með sigri Þróttar. Þeir geta verið sáttir með frammistöðuna.Leik lokið