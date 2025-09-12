Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.9.2025 | 6:00 | Uppfært 8:02

„Vorum litlar tuskudúkkur einhverra ríkra manna“

Bjarni Helgason
Bjarni Helgason

Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður Framsóknarflokksins.

Þingmenn „laskaðir" eftir síðasta þing

„Þetta kom upp í janúar og ég ákvað að stökkva á það,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Ofboðslega skrítin stemning

Lára Kristín gekk til liðs við Napoli í efstu deild Ítalíu í janúar árið 2021 eftir að hafa fallið með KR úr efstu deild, sumarið 2020.

„Ég get ekki sagt margt gott um lífið á Ítalíu, það var ofboðslega skrítin stemning þarna,“ sagði Lára Kristín.

„Það var mikill peningur lagður í þetta en samt var engin virðing borin fyrir okkur. Við vorum litlar tuskudúkkur einhverra ríkra manna, þarna í Napólí.

Mér leið ekkert svakalega vel þarna en ég lét þetta ganga og sinnti mínu, að ég held, mjög vel,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen.
Lára Kristín Pedersen. Ljósmynd/Sögur

Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður Framsóknarflokksins.

Þingmenn „laskaðir" eftir síðasta þing

