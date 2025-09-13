Jökull Þorkelsson
„Þetta var alls ekki erfið ákvörðun,“ sagði sænski knattspyrnumaðurinn Simon Tibbling í samtali við Morgunblaðið en hann skrifaði undir nýjan tveggja ára samning við Fram í fyrradag. Tibbling, sem er þaulreyndur leikmaður úr atvinnumennsku, kom til Fram fyrir tímabilið og hefur staðið sig vel og tekið við ákveðnu leiðtogahlutverki í liðinu.
„Ég er mjög þakklátur Frömurum. Þeir tóku séns á mér eftir erfið meiðsli á síðasta ári. Mörg félög höfðu áhyggjur af stöðunni á mér en Fram gaf mér tækifæri. Þetta var mjög augljóst val fyrir mér. Það er gott að geta gefið félaginu eitthvað til baka og vonandi get ég gefið enn meira af mér á vellinum,“ sagði Simon.
