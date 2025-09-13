Gamla ljósmyndin: Einn sá skotfastasti

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Skagamaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson var áberandi í landsleikjunum á dögunum í undankeppni HM í knattspyrnu. Á meðfylgjandi mynd er faðir hans að fagna marki sínu í leik með U-21 árs landsliðinu í júní árið 2001.
Jóhannes Karl er vafalítið einn af skotföstustu knattspyrnumönnum sem leikið hafa fyrir íslenska landsliðið og í þetta skiptið fengu Búlgarar að kynnast því. „...það var síðan Jóhannes Karl sem braut ísinn með „vörumerki“ sínu á 40. mínútu en þá þrumaði hann knettinum í markið af um 25 metra færi - beint úr aukaspyrnu,“ skrifaði Sigurður Elvar Þórólfsson í umfjöllun sinni um leikinn í Morgunblaðinu 6. júní 2001.
Þá birtist í blaðinu meðfylgjandi mynd af Jóhannesi fagna marki sínu en Selfyssingurinn Helgi Valur Daníelsson (oftast þó kenndur við Fylki) reynir að samgleðjast liðsfélaga sínum.
Myndina tók Brynjar Gauti sem myndaði lengi fyrir Morgunblaðið og mbl.is. Leikið var á Akranesi eða í heimabæ Jóhannesar og var leikurinn liður í undankeppni EM U21. „Jóhannes Karl Guðjónsson var áberandi í íslenska liðinu og kunni greinilega vel við sig í þéttum norðangarra á fyrrverandi heimavelli sínum,“ skrifaði Sigurður Elvar.
Ísland hafði betur 3:2 en hin mörk Íslands í leiknum skoruðu Blikinn Marel Baldvinsson og Húsvíkingurinn Baldur Aðalsteinsson en þau voru heldur ekki af lakara taginu. Elvar var hrifinn af leik íslenska liðsins en fyrirsögn greinarinnar er einfaldlega Snilldartilþrif.
Jóhannes Karl lék 10 leiki með U-21 árs landsliðinu og skoraði þrívegis. Hann lék 34 A-landsleiki og skoraði 1 mark. Skoraði þá einnig beint úr aukaspyrnu í útileik gegn Noregi. Þrír ættliðir hafa leikið A-landsleik fyrir Ísland því afi Ísaks, Guðjón Þórðarson, er í hópi þeirra sem eiga 1 A-landsleik þótt hann sé þekktari fyrir að stýra A-landsliðinu.
Helgi Valur lék 17 leiki fyrir U-21 árs liðið og skoraði 1 mark. Hann lék 33 A-landsleiki.