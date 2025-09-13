„Auðvitað er súrt að tapa og það var séns að fara beint upp en við verðum bara að fara hina leiðina upp,“ sagði Sigurvin Ólafsson þjálfari Þróttar Reykjavíkur eftir 2:1-tap gegn Þór í hreinum úrslitaleik um sæti í Bestu deild karla í knattspyrnu í Laugardalnum í dag.
Þór spilar í Bestu deild á næsta tímabili en Þróttur fer í umspil um sæti í deildinni ásamt Njarðvík, HK og Keflavík.
„Mér fannst þetta bara rosalega jafn leikur. Þeim auðnaðist að skora tvisvar en mér fannst við eiga fleiri færi heldur en þeir og við spiluðum okkar leik eins og við ætluðum að spila. Það gekk allt upp þannig lagað nema við fengum ekki úrslitin sem við vildum,“ sagði Sigurvin í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Er eitthvað sem hefði getað farið betur hjá ykkur í dag?
„Ef þú spáir í varnarleik þá héldum við þeim alveg í skefjum og fengum ekki mikið af færum á okkur þannig varnarleikurinn var góður.
Sóknarleikurinn, það er erfitt auðvitað að brjóta þá niður en ég er sáttur við margt í sóknarleiknum því við bjuggum til fullt af stöðum, færum og hornum. Við lögðum bara okkar spil og okkar kúltúr undir og yfirleitt hefur það gengið í sumar að við fáum verðlaun fyrir það en í dag vildi þannig til að við fengum ekki þrjú stig.“
Er erfitt að gíra menn upp í umspil eftir svona tap?
„Það er beggja blands, fer bara eftir hvernig við tæklum það. Ég lít svo á að við komum gíraðir í þetta af því að við sáum hvað við vorum ógeðslega nálægt þessu í dag. Við sáum klárlega að við eigum erindi, við vorum að spila við lið sem fer beint upp og þetta var jafn leikur, ef við vorum ekki betri.
Leikur strax á miðvikudaginn svo núna bara hrista þetta af sér og gíra sig upp í Krýsuvíkurleiðina.“