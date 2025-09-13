Grótta og Ægir upp í 1. deild

Grótta og Ægir tryggðu sér sæti í 1. deild karla í knattspyrnu í dag.
Grótta sigraði Þrótt Vogum, 2:0, á Seltjarnarnesi en fyrir leik voru Þróttarar í 1. sæti deildarinnar og dugði jafntefli.
Fyrsta mark leiksins skoraði Andri Freyr Jónasson á 45. mínútu þegar Grótta fékk hornspyrnu. Boltinn var skallaður út úr teignum af varnarmanni Þróttar en Grótta hélt boltanum. Boltinn flaug því aftur inn í teig Þróttara og eftir smá darraðardans í teignum datt boltinn fyrir Kristófer sem kom boltanum í netið, 1:0.
Grótta var ekki lengi að bæta við öðru marki því á 1. mínútu uppbótartíma lék Kristófer Dan Þórðarson virkilega vel framhjá varnarmönnum Þróttar og átti flott skot fyrir utan teig sem söng í netinu, 2:0.
Fleiri urðu mörkin ekki og Grótta fagnar setu í 1. deild á næstu leiktíð, eftir eins árs fjarveru, á meðan Þróttur úr Vogum situr eftir í þriðja sæti 2. deildarinnar.
Ægir var í 2. sæti deildarinnar fyrir leik sinn gegn Víði í Garðinum á meðan Víðir var í fallbaráttu. Ægi nægði jafntefli til þess að tryggja sér upp um deild á meðan Víðir þurfti að treysta á það að Kári myndi misstíga sig gegn Haukum, þar sem Víðir sat í 11. sæti með 20 stig og Kári í 10. sæti með 21 stig.
Víðir komst yfir í tvígang í leiknum og var staðan 1:1 en Ægir gaf ekki eftir og var staðan jöfn, 2:2, fram að lokamínútum leiksins, allt benti til þess að liðin skildu jöfn en á 90. mínútu komst Ægir yfir, 3:2, og tryggði sér efsta sæti deildarinnar og steypti Víði niður í 3. deild.
Þá er ljóst að Grótta og Ægir fara upp í 1. deild á meðan Víðir og Höttur/Huginn falla niður í 3. deild.