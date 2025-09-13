Í beinni: Lokaumferð 1. deildar karla - Þórsarar efstir

Lokaumferðin í 1. deild karla í knattspyrnu er leikin í dag en flautað er til leiks í öllum sex leikjunum klukkan 14.
Fylgst er með gangi mála í öllum leikjunum í þessari textalýsingu hér fyrir neðan á mbl.is.
Gríðarlega mikið er í húfi en tíu af tólf liðum deildarinnar eru í hörðum slag um að komast upp í Bestu deildina, komast í umspil um sæti í Bestu deildinni, eða að halda sér í deildinni.
Þór með 42 stig, Þróttur R. með 41 og Njarðvík með 40 stig slást um sigur í deildinni og eitt sæti í Bestu deildinni. Þróttur og Þór mætast í Laugardalnum.
HK með 37 stig, ÍR með 37 og Keflavík með 34 stig berjast um tvö sæti í umspilinu um sæti í Bestu deildinni.
Grindavík með 21 stig, Fylkir með 20, Leiknir R. með 20 og Selfoss með 19 stig eru í fallbaráttu en eitt þeirra fellur með Fjölni sem er með 15 stig á botninum.
Leikirnir eru þessir:
14.00 Þór - Þróttur R.
14.00 Njarðvík - Grindavík
14.00 Völsungur - HK
14.00 ÍR - Fylkir
14.00 Selfoss - Keflavík
14.00 Fjölnir - Leiknir R.
