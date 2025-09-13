Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.9.2025 | 14:21

Í beinni: Lokaumferð 1. deildar karla - Þórsarar efstir

Selfyssingurinn Frosti Brynjólfsson skallar og Keflvíkingurinn Ásgeir Páll Magnússon fylgist …
Selfyssingurinn Frosti Brynjólfsson skallar og Keflvíkingurinn Ásgeir Páll Magnússon fylgist með í leiknum á Selfossi í dag. Ljósmynd/Guðmundur Karl

Lokaumferðin í 1. deild karla í knattspyrnu er leikin í dag en flautað er til leiks í öllum sex leikjunum klukkan 14.

Fylgst er með gangi mála í öllum leikjunum í þessari textalýsingu hér fyrir neðan á mbl.is.

Gríðarlega mikið er í húfi en tíu af tólf liðum deildarinnar eru í hörðum slag um að komast upp í Bestu deildina, komast í umspil um sæti í Bestu deildinni, eða að halda sér í deildinni.

Þór með 42 stig, Þróttur R. með 41 og Njarðvík með 40 stig slást um sigur í deildinni og eitt sæti í Bestu deildinni. Þróttur og Þór mætast í Laugardalnum.

HK með 37 stig, ÍR með 37 og Keflavík með 34 stig berjast um tvö sæti í umspilinu um sæti í Bestu deildinni.

Grindavík með 21 stig, Fylkir með 20, Leiknir R. með 20 og Selfoss með 19 stig eru í fallbaráttu en eitt þeirra fellur með Fjölni sem er með 15 stig á botninum.

Leikirnir eru þessir:

14.00 Þór - Þróttur R.
14.00 Njarðvík - Grindavík
14.00 Völsungur - HK
14.00 ÍR - Fylkir
14.00 Selfoss - Keflavík
14.00 Fjölnir - Leiknir R.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Arsenal 3:0 Nott. Forest opna
79. mín. Martín Zubimendi (Arsenal) skorar 3:0 - Tvenna! Zubimendi með flottan skalla í netið af stuttu færi eftir flotta fyrirgjöf frá Trossard, sem var að koma inn á.
KA/Þór 18:16 ÍBV opna
41. mín. ÍBV tekur leikhlé
Stjarnan 11:12 ÍR opna
25. mín. Sara Dögg Hjaltadóttir (ÍR) skoraði mark
Valur 0:0 Haukar opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Lokaumferð 1. deildar karla opna loka
kl. 14:32 Textalýsing Núna er staðan þessi í fallbaráttunni: Fylkir 23, Selfoss 22, Leiknir R. 21, Grindavík 21, Fjölnir 16. Grindvíkingar eru komnir í fallsætið.
mbl.is
Fleira áhugavert
Finnar ekki að fara á taugum Sérstaða Íslands skapar áskoranir „Óheppni“ að ekki hafi tekist að manna flugið Niðurskurðurinn verður ræddur í ríkisstjórn
Fleira áhugavert
„Ég er tilbúinn þegar þið eruð það“ Maðurinn sem vildi samræður drepinn Hækkunin tímabær og réttmæt Sérstaða Íslands skapar áskoranir