Lygileg spenna fyrir lokaumferðina

Það er spenna á öllum vígstöðvum í 1. deild karla í knattspyrnu þegar lokaumferðin fer fram með sex leikjum sem allir hefjast klukkan 14 í dag.
Toppbaráttan er æsispennandi þar sem þrjú lið geta unnið deildina og þannig farið beint upp í Bestu deildina.
Hreinn úrslitaleikur um efsta sætið fer fram í Laugardalnum þegar Þróttur úr Reykjavík fær Þór frá Akureyri í heimsókn en fyrir leikinn er Þór í toppsætinu með 42 stig og Þróttur sæti neðar með 41.
Njarðvík, sem er í þriðja sæti með 40 stig, getur sömuleiðis tryggt sér sigur í deildinni fari svo að Þróttur og Þór geri jafntefli og Njarðvíkingar vinni heimaleik sinn gegn Grindavík.
Njarðvík er nefnilega með bestu markatöluna af liðunum þremur og fer því upp fyrir Þór nái Njarðvík að jafna Þór að stigum.
Efstu þrjú liðin eru örugg með umspilssæti um annað laust sæti í Bestu deildinni en þrjú lið til viðbótar berjast um tvö umspilssæti.
Fjögur lið í sætum 2 til 5 fara í umspil og eru HK og ÍR í 4. og 5. sæti fyrir lokaumferðina, bæði með 37 stig og mjög áþekka markatölu.
Keflavík er í sjötta sæti með 34 stig, einnig með svipaða markatölu, og getur því enn skákað annaðhvort HK eða ÍR, eða báðum liðum, fari svo að Keflavík vinni Selfoss á útivelli og annaðhvort HK eða ÍR, eða bæði, tapi sínum leik.
HK heimsækir Völsung, sem er eina liðið fyrir utan þegar fallið lið Fjölnis sem hefur ekki að neinu að keppa í lokaumferð, á Húsavík og ÍR fær Fylki í heimsókn í Breiðholtið.
Þá er röðin komin að fallbaráttunni sem er sömuleiðis allt að því óbærilega spennandi þar sem fjögur lið standa enn andspænis möguleika á falli og að þurfa að fylgja Fjölni niður í 2. deild.
Selfoss er í 11. sæti, fallsæti, með 19 stig og fær sem áður segir Keflavík í heimsókn. Leiknir úr Reykjavík er sæti ofar með 20 stig og heimsækir þegar fallið lið Fjölnis í Egilshöllina.
Fylkir er í níunda sæti, einnig með 20 stig, og heimsækir ÍR sem er í baráttu um að ná umspilssæti. Fylkir er með langbestu markatöluna af liðunum fjórum sem geta fallið.
Grindavík er svo í áttunda sæti með 21 stig og heimsækir nágranna sína í Njarðvík, sem á eins og áður kom fram möguleika á að vinna deildina.
Ýmsar sviðsmyndir eru í fallbaráttunni. Selfoss gæti nægt jafntefli til að halda sér uppi fari svo að Leiknir tapi fyrir Fjölni, þar sem Selfyssingar eru með einu marki betra en Leiknir í markatölu. Gangi það ekki eftir þarf Selfoss á sigri að halda.
Sigur hjá Selfossi myndi þýða að jafntefli hjá Leikni gegn Fjölni væri ekki nóg fyrir Breiðhyltinga. Fylkir og Grindavík standa aðeins betur að vígi en nálgast það að komast í ógöngur fari svo að bæði Leiknir og Selfoss vinni sína leiki.
Gerist það að Leiknir og Selfoss vinni bæði sína leiki þarf Fylkir að vinna ÍR. Tapi Grindavík sínum leik nægir Fylki jafntefli en þá falla Grindvíkingar, sem eru með verstu markatöluna fyrir lokaumferðina.
Fari svo að öll fjögur liðin vinna sína leiki fellur Selfoss. Vinni Leiknir, Fylkir og Grindavík sína leiki bjarga þau sér. Vinni Fylkir, Leiknir og Selfoss sína leiki en Grindavík gerir jafntefli fer Selfoss upp fyrir Grindavík með jafnmörg stig en betri markatölu.