Myndir: Þórsarar fögnuðu gríðarlega

Þórsarar frá Akureyri fögnuðu að vonum innilega í dag þegar þeir tryggðu sér sigur í 1. deild karla í knattspyrnu og með því sæti í Bestu deildinni með sigri á Þrótti í hreinum úrslitaleik í Laugardalnum í Reykjavík, 2:1.
Áhorfendur á leiknum voru á annað þúsund og stór hópur studdi Þórsara og gleðin var mikil, bæði þegar Ingimar Arnar Kristjánsson kom þeim í 2:0 um 20 mínútum fyrir leikslok, og svo þegar flautað var af.
Birta Margrét ljósmyndari mbl.is var á staðnum og fangaði stemninguna:
Birta Margrét Björgvinsdóttir
