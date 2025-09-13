Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.9.2025 | 23:20

Myndir: Þórsarar fögnuðu gríðarlega

mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Þórsarar frá Akureyri fögnuðu að vonum innilega í dag þegar þeir tryggðu sér sigur í 1. deild karla í knattspyrnu og með því sæti í Bestu deildinni með sigri á Þrótti í hreinum úrslitaleik í Laugardalnum í Reykjavík, 2:1.

Þórsarar í Bestu deildina
Frétt af mbl.is

Þórsarar í Bestu deildina

Áhorfendur á leiknum voru á annað þúsund og stór hópur studdi Þórsara og gleðin var mikil, bæði þegar Ingimar Arnar Kristjánsson kom þeim í 2:0 um 20 mínútum fyrir leikslok, og svo þegar flautað var af.

Birta Margrét ljósmyndari mbl.is var á staðnum og fangaði stemninguna:

mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is
