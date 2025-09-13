Myndu deyja fyrir klúbbinn

„Tilfinningin er bara frábær, þetta er það sem ég ætlaði mér þegar ég fór norður í fyrra,“ sagði Sigurður Höskuldsson þjálfari Þórs í 1. deild karla í knattspyrnu eftir 2:1 sigur liðsins gegn Þrótti Reykjavík í Laugardalnum í dag sem tryggði þeim deildarmeistaratitilinn og sæti í Bestu deild á næsta tímabili.
„Þetta er búið að vera erfitt en ógeðslega gaman og ég er stoltur af strákunum að koma sér upp því þeir eru búnir að leggja mikið á sig. Bætingin frá því í fyrra er stórkostleg og mér fannst við eiga það skilið að vinna þessa deild,” sagði Sigurður í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Tímabilið í fyrra gekk ekkert sérstaklega vel. Hvað var það sem small svona vel í ár?
„Ég held að liðið hafi orðið meira lið. Mér leið svona á tímabili eins að samheildin innan hópsins væri ekki einhvern veginn að þeir væru liðið, þeir eru að spila leikinn, þetta var meira svona eins og þetta væri liðið mitt og við fórum í þá vinnu að breyta því aðeins að þeir væru meira lið.
Það eru þeir sem eru að spila og þeir sem eru að leggja þetta á sig, þetta er ekki ég einhver harðstjóri að segja þeim nákvæmlega hvað þeir eiga að gera, þeir þurfa að spila leikinn og ég held bara að það hafi verið stærsta breytingin.”
Leikurinn í dag, 2:1-sigur sem var eiginlega aldrei í hættu, hvað var það sem skildi liðin að í dag?
„Við skorum fyrsta markið og það breytir leiknum.
Þeir héldu mjög vel í boltann og voru aðeins að ná að spila í gegnum okkur í fyrri hálfleik en við stóðum það fínt af okkur og ég held að varnarleikurinn okkar hafi skilað þessum sigri og hjartað.
Þú þarft að þjást og henda þér fyrir skot og henda þér í tæklingar og mér fannst við frábærir í því og vorum að vinna þessi mikilvægu návígi í leiknum sem að ég held líka hafi skilað á milli og svo hjartað og krafturinn. Þróttur er frábært lið og mér fannst þeir svona eiginlega betri en ég bjóst við þeim, mér fannst þeir frábærir, en við vorum líka góðir og mér fannst við eiga skilið að vinna þessa deild.“
Þið fáið ótrúlegan stuðning frá Akureyri, hversu mikið gerir hann fyrir ykkur?
„Gamla tuggan, það breytir öllu, við erum með 18 uppalda leikmenn sem taka þátt í þessu tímabili, allt Þórsarar sem myndu deyja fyrir klúbbinn, og það er ekkert grínslagorð, það eru þeir sem eru til í að leggja allt í sölurnar til þess að ná árangri með Þór og mér finnst það sérstaklega skína í gegn á tímabilinu og hér í dag.“