Rúnar bestur: Úrvalslið 20. umferðar

Rúnar Már Sigurjónsson, fyrirliði ÍA, var besti leikmaðurinn í 20. umferð Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Rúnar átti mjög góðan leik í fyrradag þegar ÍA vann óvæntan stórsigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks, 3:0, og lagaði stöðu sína á botni deildarinnar. Hann fékk tvö M fyrir frammistöðuna.
Rúnar er 35 ára gamall og með reyndustu mönnum Bestu deildarinnar en hann var aðeins 14 ára þegar hann hóf meistaraflokksferlinn með Tindastóli.
Hann fór ungur í Kópavog og lék fyrst með Ými í 3. deild en hóf síðan ferilinn í efstu deild 17 ára gamall með HK árið 2008. Hann lék með Val frá 2010 til 2013 en síðan sem atvinnumaður í Svíþjóð, Sviss, Kasakstan og Rúmeníu þar til hann sneri aftur heim og hóf að leika með ÍA sumarið 2024.
